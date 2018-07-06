Реконструкция развязки МКАД в районе улицы Генерала Дорохова начнется осенью

6 июля, 12:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Реконструкция транспортной развязки на МКАД в районе улицы Генерала Дорохова начнется в III квартале 2018 года, сообщает Агентство "Москва".
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, уже завершено проектирование развязки. Он отметил, что сейчас документация находится на согласовании и экспертизе, а осенью планируется приступить к строительным работам.
Проект предусматривает строительство 5,7 километров дорог, в том числе эстакаду съезда с улицы Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАД, путепровод на пересечении с кольцевой магистралью, а также тоннель на левоповоротном съезде с улицы Торговая на внутреннюю сторону кольцевой.
Ранее сообщалось, что в этом году столичные власти планируют ввести в эксплуатацию 94,5 километра дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.
Одним из наиболее значимых проектов является строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное. Кроме того, начнется строительство южного дублера Кутузовского проспекта и реконструкция Дмитровского путепровода.
"Москва в цифрах": реконструкция МКАД
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: