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6 июля, 12:57

Реконструкция развязки МКАД в районе улицы Генерала Дорохова начнется осенью

строительство дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Реконструкция транспортной развязки на МКАД в районе улицы Генерала Дорохова начнется в III квартале 2018 года, сообщает Агентство "Москва".

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, уже завершено проектирование развязки. Он отметил, что сейчас документация находится на согласовании и экспертизе, а осенью планируется приступить к строительным работам.

Проект предусматривает строительство 5,7 километров дорог, в том числе эстакаду съезда с улицы Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАД, путепровод на пересечении с кольцевой магистралью, а также тоннель на левоповоротном съезде с улицы Торговая на внутреннюю сторону кольцевой.

Ранее сообщалось, что в этом году столичные власти планируют ввести в эксплуатацию 94,5 километра дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

Одним из наиболее значимых проектов является строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное. Кроме того, начнется строительство южного дублера Кутузовского проспекта и реконструкция Дмитровского путепровода.

"Москва в цифрах": реконструкция МКАД

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