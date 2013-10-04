В Москве построят 1800 объектов на бюджетные средства за три года

В соответствие с утвержденной Адресной инвестиционной программой в ближайшие три года в столице будет построено 1800 объектов на средства бюджета. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Суммарная стоимость этих проектов составит 50 миллионов долларов.

Также он отметил, что строительство объектов за бюджетные средства серьезно сказывается на капитализации расположенных рядом строений.

"Если мы строим дороги, то стоимость земли рядом с ними существенно возрастает, если возводим объекты социальной инфраструктуры, то увеличивается капитализация расположенного рядом жилья", - сказал Хуснуллин.