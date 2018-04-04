На станции метро "Беломорская" приступили к отделочным работам

На станции "Беломорская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена приступили к архитектурно-отделочным работам, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сейчас на станции ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений.

Возведение основных конструкций станции выполнено в полном объеме. "Строительство осложняется тем, что ряд работ производят в действующей зоне метрополитена, которые можно выполнять только в ночное время", – подчеркнул Хуснуллин.

Станция "Беломорская" расположена в районе пересечения улиц Беломорская и Смольная между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино". Это станция мелкого заложения колонного типа.

Открытие станции запланировано на 2018 год.