На ЦКАД-3 завершили строительство моста через реку Воря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На третьем пусковом комплексе ЦКАД в Пушкинском районе Московской области закончили основные работы по строительству моста, который проходит через реку Воря. Об этом сообщает сайт ГК "Автодор".

"На объекте уложены верхние слои дорожной одежды, заасфальтированы подходы, соединяющие мост с телом всей дороги, залиты переходные плиты, которые делают въезд автомобилей на мост комфортным и безопасным", – говорится в заявлении.

Скоро строители завершат обустройство моста. Им необходимо смонтировать опоры освещения и барьерное ограждение. Кроме того, перед запуском движения по участку нужно уложить самый верхний слой покрытия. Речь идет о щебеночно-мастичном асфальтобетоне, который рассчитан на повышенные нагрузки и высокую интенсивность движения.

Воря – левый приток Клязьмы – является небольшой рекой, отметили в компании, однако во время половодья уровень воды может подняться на три метра и более. В дальнейшем это может создать риски для безопасности и бесперебойности движения автомобилей по мосту.

"Конструкция моста через Ворю, как и большинства искусственных сооружений ЦКАД, позволяет в дальнейшем, при увеличении трафика, беспрепятственно и быстро расширить мост и увеличить количество полос с 4-х до 6", – говорится в сообщении.

Третий пусковой комплекс ЦКАД пройдет параллельно Малому бетонному кольцу А-107 на северо-востоке Подмосковья. Он свяжет скоростную автодорогу М-11 "Москва – Санкт-Петербург" и трассу М-7 "Волга". Автомагистраль будет включать четыре полосы движения. Расчетная скорость движения по ней составляет 140 километров в час.

"На участке будет построено 17 мостов, 5 экодуков, 3 пешеходных перехода и 44 путепровода, в том числе на четырех транспортных развязках", – заключила пресс-служба "Автодора".

В конце августа стало известно, что завершилось строительство путепровода над Пятницким шоссе в составе новой развязки на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги.