Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября 2013, 17:00

Происшествия

Москвичи завоевали две медали на Кубке России по стрельбе

Московские спортсмены завоевали две медали на Кубке России по стендовой стрельбе. Соревнования проходили в Липецке.

В упражнении "скит" у женщин первенствовала москвичка Анастасия Крахмалева, поразившая 13 мишеней в финальной перестрелке, сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

В упражнении "трап" второй стала москвичка Мария Волкова, уступившая в финале Юлии Туголуковой из Липецкой области.

В общем зачете москвичи заняли второе место, уступив только команде Липецкой области.

Сайты по теме


стрельба Кубок России

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика