Москвичи завоевали две медали на Кубке России по стрельбе

Московские спортсмены завоевали две медали на Кубке России по стендовой стрельбе. Соревнования проходили в Липецке.

В упражнении "скит" у женщин первенствовала москвичка Анастасия Крахмалева, поразившая 13 мишеней в финальной перестрелке, сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

В упражнении "трап" второй стала москвичка Мария Волкова, уступившая в финале Юлии Туголуковой из Липецкой области.

В общем зачете москвичи заняли второе место, уступив только команде Липецкой области.