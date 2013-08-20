У стрелявшего из машины в ЦАО не было с собой водительских прав

Задержанный за стрельбу из Mercedes в центре Москвы не имел при себе водительского удостоверения. По словам самого хулигана, у него есть права, но он их не взял с собой.

Об этом сообщает телеканал "Москва 24". Между тем сам молодой человек заявил, что стрельбу он вел "по голубям". На вопрос о мотивах поступка задержанный ответил, что птицы ему "не понравились", передает РИА Новости.

Напомним, 19 августа в полицию поступило сообщение о стрельбе из белого автомобиля Mercedes у дома номер 41 по улице Земляной Вал. Позднее на северо-востоке столицы машина была задержана, помимо водителя в ней оказались две девушки. Также был остановлен еще один автомобиль, причастный к стрельбе.

Позже хулигана задержали на 48 часов, возбуждено уголовное дело.