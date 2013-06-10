Форма поиска по сайту

Новости

10 июня 2013, 10:41

Экономика

Пригородная пассажирская компания застраховала своих пассажиров

ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" застраховала свою ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Как сообщает пресс-служба ППК, срок действия периода составляет один год. Страховка не повлияет на стоимость билетов.

В компании отмечают, что действие страховки не распространяется на пассажиров, которые едут без билета. В этом случае ответственность за жизнь, здоровье и имущество возлагается на самих "зайцев".

