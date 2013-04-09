Членам московских сборных будут платить стипендии до 15 тыс. рублей

Столичные власти утвердили размеры стипендий спортсменам — членам сборных города. Призерам и победителям всероссийских чемпионатов, а также спортсменам-инвалидам продолжат выплачивать от 10 до 15 тысяч рублей в месяц.

Так, с 1 января 2014 года победители чемпионата России будут получать 15 тысяч рублей, призеры чемпионата — по 13 тысяч, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Победители спартакиады инвалидов или чемпионата России среди инвалидов, финальных соревнований спартакиады молодежи, первенства России среди молодежи и юниоров, финальных соревнований спартакиады учащихся России — по 12 тысяч рублей, а призеры этих же соревнований — по 10 тысяч рублей.