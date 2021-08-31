Украинец объяснил отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде

Фото: Kim Price/Zuma/ТАСС
Украинский легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде в Токио, рассказал, почему отказался фотографироваться с российскими спортсменами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце", – написал он.
Спортсмен также выразил благодарность тем, кто поздравил его с медалью и извинился, что не удалось взять золото.
"Впереди еще одна дистанция в 200 метров. Сделаю все возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал", – добавил Цветов.
Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов завоевал золотую медаль в беге на 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Он пробежал дистанцию за 11,39 секунды, тем самым поставив мировой рекорд, а его соотечественник Артем Калашян – за 11,75 секунды, принеся делегации спортсменов ПКР бронзу.
Российские спортсмены завоевали 67 медалей на Паралимпийских играх
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