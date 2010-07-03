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07:56

Овечкин забросил 50-ю шайбу в восьмом сезоне НХЛ

спорт

07:56

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Фото: ТАСС/Imago

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 50-ю шайбу в восьмом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Всего в активе россиянина 88 (51+37) очков.

В истории НХЛ 33-летний форвард уступает только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.

В матче против "Тампы-Бэй Лайтнинг", который завершился со счетом 6:3 в пользу "Вашингтона", Овечкин забросил две шайбы. Он возглавляет список снайперов лиги с 51-й шайбой.

Еще один форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов сделал в матче две голевые передачи (20+51). Защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов также отдал одну передачу (3+26).

У проигравших отличился нападающий Никита Кучеров (39+83). Две передачи на счету защитника Михаила Сергачева (5+24).

Ранее Овечкин посетил Белый дом вместе с командой, которая в прошлом сезоне выиграла Кубок Стэнли, и встретился с президентом США Дональдом Трампом.

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