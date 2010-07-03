Баскетболистки сборной России 3х3 вышли в четвертьфинал Кубка Европы

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Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Кубка Европы. Соревнования проходят в венгерском Дебрецене.

В первом матче группы A россиянки обыграли испанок со счетом 16:12. Во втором матче они обошли команду Италии со счетом 22:20.

В составе сборной России выступают Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Александра Столяр и Ольга Фролкина.

Заняв первое место в группе, сборная России вышла в четвертьфинал. Соперник на данной стадии будет определен позже.

