Москва онлайн покажет выступления экстремалов на фестивале "Прорыв"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

1 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступления спортсменов на XVI фестивале экстремальных видов спорта "Прорыв".

Вас ждут мотофристайл, фристайл на снегоходах, Big Air, дрифт, стантрайдинг и шоу каскадеров.

Хедлайнерами фестиваля станут один из основателей российского мотофристайла Алексей Колесников и шведская звезда снегоходного фристайла, пятикратный чемпион международного турнира X-Games Даниэль Бодин.

Смотрите прямую трансляцию 1 апреля в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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