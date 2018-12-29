Василий Кикнадзе назначен генеральным директором "Локомотива"

Василий Кикнадзе назначен генеральным директором футбольного клуба "Локомотив". Об этом говорится в заявлении Совета директоров клуба.

"Дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору – Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом Совета директоров", – говорится в сообщении.

Кикнадзе сменил на посту гендиректора Илью Геркуса, ушедшего со своей должности 28 декабря.

"Совет директоров выражает Илье Леонидовичу благодарность за весомый вклад в завоевание командой клуба титулов Чемпиона и обладателя Кубка России, а также признательность за высокий уровень профессионализма, с которым выполнялись сформулированные Советом директоров основные поручения: по радикальному изменению системы работы с болельщиками, подготовке футболистов в системе клубной Академии, соблюдению правил финансового Fair Play УЕФА", – говорится в заявлении Совета директоров.

Геркус стал гендиректором "Локомотива" летом 2016 года, придя на смену Ольге Смородской. При нем "Локомотив" выиграл Кубок России (сезон-2016/17) и чемпионат России (сезон-2017/18). Ранее СМИ сообщали, что Геркус может занять высокий пост в РФС или РПЛ.