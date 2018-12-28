Илья Геркус покинул пост гендиректора "Локомотива"

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Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус покинул свой пост. Об этом он сообщил в открытом письме в газете "Спорт-Экспресс".

"Сегодня я покидаю "Локомотив" – великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить – большое счастье", – написал он.

Геркус стал гендиректором "Локомотива" летом 2016 года, придя на смену Ольге Смородской. За время его работы "Локомотив" выиграл Кубок России (сезон-2016/17) и стал чемпионом страны (сезон-2017/18).

Ранее стало известно об уходе из "Локомотива" спортивного директора Эрика Штоффельсхауса. Его заменил Владимир Кузьмичев.