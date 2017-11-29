Олимпийский чемпион Гуляев откроет соревнования конькобежцев в Вологде

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы олимпийского чемпиона Николая Гуляева пройдут в Вологде 2 и 3 декабря.
Соревнования 2017 года − юбилейные: их участники выйдут на лед уже в пятый раз, причем с каждым годом их становится все больше. Так, в 2016 году на награды претендовали 174 спортсмена из разных регионов страны.
По традиции соревнования откроет олимпийский чемпион Николай Гуляев. Он приедет в Вологду с другими прославленными конькобежцами. В их числе − шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Участникам соревнований предстоит побороться между собой на дистанциях 500 и 1000 метров, победителей определят среди юношей и девушек среднего и старшего возраста. Их достижения отметят не только медалями и кубками, но и индивидуальными подарками.
"Для меня соревнования в родной Вологде − это, в первую очередь, личный вклад в развитие конькобежного спорта в России", − заявил Николай Гуляев. "Сейчас модно отдавать детей в фигурное катание и хоккей, а конькам тоже нужны чемпионы и мы их вырастим на вологодском и московском катках", − подчеркнул легендарный спортсмен.
Гуляев отметил, что с появлением в Вологде стадиона конькобежцы получили возможность тренироваться в наиболее благоприятных условиях. "Наши ежегодные соревнования являются для мальчишек и девчонок отличным стимулом на пути к большим победам", − заключил спортсмен.
В 2012 году на стадионе в Вологде появилась первая в России открытая ледовая конькобежная дорожка с искусственным покрытием. Ее создали по инициативе Николая Гуляева. Благодаря новой дорожке тренировочный сезон для конькобежцев удалось продлить как минимум в два раза.
Николай Гуляев родился 1 января 1966 в Вологде. Он является обладателем званий Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России. В 1987 году Гуляев стал чемпионом мира и Европы в классическом многоборье, а в 1988 году − олимпийским чемпионом в беге на 1000 метров, .
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