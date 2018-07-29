Журова заступилась за получивших звание ЗМС футболистов

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Олимпийская чемпионка, депутат государственной думы Светлана Журова оценила присвоение игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта.
2Если по правилам, то, конечно, давать заслуженных мастеров спорта не надо было, но есть исключения. Мы понимаем, что они столько лет вообще не могли дойти до 1/4 финала чемпионата мира. За их поведение, за их самоотдачу, за то, что это было дома, они заслужили это звание, даже если про это не написано в правилах", – цитирует парламентария "Чемпионат".
По ее словам, представителям разных видов спорта приходится проделывать разный путь до получения звания. Многое зависит от конкуренции. В футболе она сумасшедшая, заявила депутат, добавив, что это можно считать причиной заслуженности звания.
Звания заслуженных мастеров футболисты получили 28 июля. Их присвоили 19 футболистам сборной России: Сергею Игнашевичу, Игорю Акинфееву, Юрию Жиркову и Владимиру Габулову и другим игрокам.
Некоторые спортсмены не оценили этот жест Минспорта, подвергнув критике решение из-за нарушения критериев, по которым присваивают звание.
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