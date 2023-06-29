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17:10

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Москва онлайн покажет ежегодный "Красочный забег" в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

2 июля зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят ежегодный "Красочный забег". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с бегунами на линии старта.

Маршрут пройдет вокруг спортивного комплекса "Лужники", по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. По пути участников ждут четыре зоны, где их будут осыпать оранжевой, желтой, малиновой и синей красками.

"Красочный забег" должен был пройти 25 июня, но был отменен, как и другие массовые мероприятия, в связи с введением режима КТО.

Смотрите прямую трансляцию 2 июля в 09:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

спортМосква онлайн
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