Москва онлайн покажет праздник в честь 100-летия столичного спорта

Фото: Москва 24/Александр Авилов

1 июля зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят крупнейшее спортивное событие лета, приуроченное к 100-летию московского спорта в "Лужниках". Корреспондент Лариса Соколова посетит праздник и пообщается с гостями и спортсменами.

На территории спортивного комплекса "Лужники" будут работать 20 тематических зон, посвященных разным видам спорта и достижениям отечественных атлетов. Гостей ждут встречи с известными спортсменами, мастер-классы, соревнования и концерт.

Смотрите прямую трансляцию 1 июля в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.