Тренер по бегу рассказал, как правильно вернуться к тренировкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Период самоизоляции закончился, наступило долгожданное лето, а вместе с ним – возможность проводить время на улице и заниматься спортом. Многие бегуны возобновили тренировки на улице и начали подготовку к стартам.
За то время, что мы находились дома, не у каждого была возможность регулярно выполнять физические упражнения, и, как следствие, наш организм успел перестроиться на новый, более размеренный режим. Мышцы утратили силу и гибкость, упала выносливость. Организм впал в состояние гиподинамии – нехватки физической активности.
Но вернуть спортивную форму на прежний уровень возможно. Как возобновить беговые тренировки правильно и без вреда для здоровья, рассказал тренер Бегового сообщества Павел Кондрашев.
1. После вынужденного перерыва главными принципами при занятиях спортом должны стать плавность и постепенность. Если, например, вы планируете пробежать летом свой первый старт, необходимо внимательно следить за вашим физическим состоянием и выбирать дистанцию по силам. Если вы только начинаете свое знакомство с бегом – не торопитесь, если чувствуете усталость, чередуйте бег с быстрым шагом.
2. Плавно входите в свой тренировочный режим. Например, если до самоизоляции для вас не стоило труда пробежать 10 километров, не надо после перерыва в первый же день сразу бежать 10 километров на 100%. Ни к чему хорошему это не приведет. Отличным вариантом будет в первые дни тренировок сделать легкую пробежку (до 1-2 километра), растяжку и ОФП. Пробегитесь в удовольствие, "встряхните" организм. Затем постепенно наращивайте объемы, прислушиваясь к своему организму.
3. Не забывайте про восстановление. Вариантами могут быть массаж/самомассаж, баня. Правильное восстановление – важный момент для восстановления сил после занятий спортом и хорошего морального самочувствия.
4. Подберите себе новую экипировку. Красивые и удобные вещи придают дополнительный стимул к тренировкам и улучшают настроение. Если вы планируете участвовать в беговом мероприятии, лучше определиться с формой заранее и устроить ей тест-драйв – важно, чтобы в одежде и обуви вы чувствовали себя комфортно и она нигде не натирала.
5. Если вы только начинаете бегать или чувствуете, что вам необходим профессиональный совет, – возьмите себе опытного тренера. Сейчас тренировки под руководством профессионала доступны как в онлайн, так и в офлайн-формате. Тренер поможет составить план тренировок, будет следить за вашим самочувствием и подводить вас к нужному результату.
Самое главное – занимайтесь спортом в удовольствие, всегда слушайте свой организм, и тогда каждая тренировка будет приносить только самые позитивные эмоции!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: