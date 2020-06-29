Тренер по бегу рассказал, как правильно вернуться к тренировкам

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Период самоизоляции закончился, наступило долгожданное лето, а вместе с ним – возможность проводить время на улице и заниматься спортом. Многие бегуны возобновили тренировки на улице и начали подготовку к стартам.

За то время, что мы находились дома, не у каждого была возможность регулярно выполнять физические упражнения, и, как следствие, наш организм успел перестроиться на новый, более размеренный режим. Мышцы утратили силу и гибкость, упала выносливость. Организм впал в состояние гиподинамии – нехватки физической активности.

Но вернуть спортивную форму на прежний уровень возможно. Как возобновить беговые тренировки правильно и без вреда для здоровья, рассказал тренер Бегового сообщества Павел Кондрашев.

1. После вынужденного перерыва главными принципами при занятиях спортом должны стать плавность и постепенность. Если, например, вы планируете пробежать летом свой первый старт, необходимо внимательно следить за вашим физическим состоянием и выбирать дистанцию по силам. Если вы только начинаете свое знакомство с бегом – не торопитесь, если чувствуете усталость, чередуйте бег с быстрым шагом.

2. Плавно входите в свой тренировочный режим. Например, если до самоизоляции для вас не стоило труда пробежать 10 километров, не надо после перерыва в первый же день сразу бежать 10 километров на 100%. Ни к чему хорошему это не приведет. Отличным вариантом будет в первые дни тренировок сделать легкую пробежку (до 1-2 километра), растяжку и ОФП. Пробегитесь в удовольствие, "встряхните" организм. Затем постепенно наращивайте объемы, прислушиваясь к своему организму.

3. Не забывайте про восстановление. Вариантами могут быть массаж/самомассаж, баня. Правильное восстановление – важный момент для восстановления сил после занятий спортом и хорошего морального самочувствия.

4. Подберите себе новую экипировку. Красивые и удобные вещи придают дополнительный стимул к тренировкам и улучшают настроение. Если вы планируете участвовать в беговом мероприятии, лучше определиться с формой заранее и устроить ей тест-драйв – важно, чтобы в одежде и обуви вы чувствовали себя комфортно и она нигде не натирала.

5. Если вы только начинаете бегать или чувствуете, что вам необходим профессиональный совет, – возьмите себе опытного тренера. Сейчас тренировки под руководством профессионала доступны как в онлайн, так и в офлайн-формате. Тренер поможет составить план тренировок, будет следить за вашим самочувствием и подводить вас к нужному результату.

Самое главное – занимайтесь спортом в удовольствие, всегда слушайте свой организм, и тогда каждая тренировка будет приносить только самые позитивные эмоции!