"Спартак" упустил победу в домашнем матче с "Рубином"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московский "Спартак" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России сыграл вничью с казанским "Рубином".

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев на 23-й минуте голом отметился Фернандо, у гостей на 87-й минуте забил Егор Сорокин.

"Спартак" набрал 40 очков и вернулся на пятое место в турнирной таблице. В следующем туре столичная команда сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом".