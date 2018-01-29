МОК зарегистрировал делегацию из России на Олимпийские игры-2018

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Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов и 189 официальных лиц, которые в составе делегации "спортсменов-олимпийцев из России" поедут на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхан.

В числе официальных лиц также представлены 80 тренеров. Отдельная квота предусмотрена для аккредитованных гостей национального олимпийского комитета, сообщает Р-Спорт.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 из-за неоднократных нарушений антидопинговых правил. Выступить на Играх под нейтральным флагом разрешили только "чистым" спортсменам.

Приглашения на Олимпиаду не получили более 20 лидеров сборной РФ. В их числе – лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

На прошлой неделе Олимпийский комитет России (ОКР) объявил состав из 169 спортсменов, которые вошли в заявку на Игры-2018.