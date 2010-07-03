"Спартак" вырвал победу у СКА во втором матче серии

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Московский "Спартак" одержал вторую победу над питерским СКА в первом раунде плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 3:0).

В составе хозяев шайбы забросили Роман Рукавишников (на 27-й минуте) и Александр Барабанов (31). У "Спартака" отличились Дмитрий Калинин (46), Илья Талалуев (57) и Мартиньш Карсумс (60).

Ранее москвичи добились победы над СКА со счетом 2:0. Третья игра серии до четырех побед пройдет 2 марта в Москве.