Матч "Динамо" – "Спартак" готовы принять "Лужники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стадион "Лужники" может стать площадкой для матча Российской премьер-лиги между столичными "Динамо" и "Спартаком". О готовности сотрудников арены провести встречу сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по коммуникациям и продвижению ОАО "Олимпийский комплекс "Лужники" Юлию Журкину.

На данный момент в "Лужниках" не получали официальных заявлений от команд, которые должны сыграть 10 марта.

28 февраля комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала московскому "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. Специалисты пришли к выводу, что загон на поле находится в неудовлетворительном состоянии.

Сейчас определить место проведения матча должно руководство "Динамо". Основной ареной клуба заявлена "Арена-Химки", однако 10 марта там запланирован матч между "Химками" и "Сибирью", который не собираются переносить на другую площадку.