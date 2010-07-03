Сборная России определилась со знаменосцем на церемонии открытия Универсиады-2019

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Сноубордист Дмитрий Логинов станет знаменосцем сборной России на церемонии открытия зимней Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского студенческого спортивного союза Сергея Сейранова.

Официальная церемония открытия Универсиады состоится 2 марта. Соревнования продлятся до 12 марта.

Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Среди них биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, фристайл, хоккей, хоккей с мячом и шорт-трек.

Ранее глава Минспорта РФ Павел Колобков заявил, что решение Украины не участвовать в Универсиаде-2019 является выбором этой страны и ее студенческого союза.