В Госдуме рассказали о возможности запрета на въезд в Россию китайским фанатам во время ЧЕ

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил о необходимости ужесточения мер пропуска футбольных фанатов на территорию страны во время чемпионата Европы, если эпидемия коронавируса не стихнет. Три матча группового этапа ЧЕ пройдут в Санкт-Петербурге 13, 17 и 22 июня.

"Сейчас ситуация крайне опасная, – рассказал депутат Москве 24. – И если ничего не изменится, то я считаю, что нужно будет ужесточить контроль пропуска фанатов на территорию страны (для посещения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. – Прим. ред.) вплоть до запрета на въезд в страну болельщиков из Китая и других граждан, которые могут быть носителями этого вируса".

По словам Морозова, как минимум будет необходимо усилить пропускной контроль в российских аэропортах. Кроме того, авиакомпании, осуществляющие международную перевозку, должны будут проверять своих пассажиров на территории других стран.





Антон Морозов член комитета Госдумы по международным делам Российские авиакомпании, которые будут осуществлять международные перевозки туристов в Россию, могут командировать за границу медперсонал с оборудованием. Врачи будут после регистрации пассажира на рейс проводить дополнительный медицинский контроль, чтобы не допускать на борт того, кто может быть носителем этого опасного вируса.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сомневается, что понадобится какое-либо ужесточение пропускного контроля.

"Еще есть время понять, может, процесс пойдет на затухание. Кроме того, что по визам, что по паспорту болельщика – все равно на границе досматривают всех одинаково. Если эпидемия не утихнет, будет проверка так и так с помощью термодатчиков, а также тщательный осмотр в подозрительных случаях", – рассказал сенатор Москве 24.

Джабаров добавил, что о каких-либо изменениях в регламенте пропуска футбольных фанатов стоит говорить только в том случае, если коронавирус примет размеры пандемии.

Туроператоры РФ приостановили прием туристов из Китая

Ранее власти Китая заявили о первом случае смерти от коронавируса в Пекине. Жертвой стал 50-летний мужчина, который посетил в начале января китайский город Ухань, где и началась эпидемия.

О первых заболевших стало известно в конце 2019 года. На данный момент новым типом пневмонии заражено более четырех тысяч человек по всему миру, а количество погибших от нового вируса перевалило за сотню.