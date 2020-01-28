Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:29

Главная / Новости /

В Госдуме рассказали о возможности запрета на въезд в Россию китайским фанатам во время ЧЕ

Китайских фанатов могут не пустить в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу
спорт общество эксклюзив

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил о необходимости ужесточения мер пропуска футбольных фанатов на территорию страны во время чемпионата Европы, если эпидемия коронавируса не стихнет. Три матча группового этапа ЧЕ пройдут в Санкт-Петербурге 13, 17 и 22 июня.

"Сейчас ситуация крайне опасная, – рассказал депутат Москве 24. – И если ничего не изменится, то я считаю, что нужно будет ужесточить контроль пропуска фанатов на территорию страны (для посещения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. – Прим. ред.) вплоть до запрета на въезд в страну болельщиков из Китая и других граждан, которые могут быть носителями этого вируса".

По словам Морозова, как минимум будет необходимо усилить пропускной контроль в российских аэропортах. Кроме того, авиакомпании, осуществляющие международную перевозку, должны будут проверять своих пассажиров на территории других стран.

Российские авиакомпании, которые будут осуществлять международные перевозки туристов в Россию, могут командировать за границу медперсонал с оборудованием. Врачи будут после регистрации пассажира на рейс проводить дополнительный медицинский контроль, чтобы не допускать на борт того, кто может быть носителем этого опасного вируса.
Антон Морозов
член комитета Госдумы по международным делам

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сомневается, что понадобится какое-либо ужесточение пропускного контроля.

"Еще есть время понять, может, процесс пойдет на затухание. Кроме того, что по визам, что по паспорту болельщика – все равно на границе досматривают всех одинаково. Если эпидемия не утихнет, будет проверка так и так с помощью термодатчиков, а также тщательный осмотр в подозрительных случаях", – рассказал сенатор Москве 24.

Джабаров добавил, что о каких-либо изменениях в регламенте пропуска футбольных фанатов стоит говорить только в том случае, если коронавирус примет размеры пандемии.

Туроператоры РФ приостановили прием туристов из Китая

Ранее власти Китая заявили о первом случае смерти от коронавируса в Пекине. Жертвой стал 50-летний мужчина, который посетил в начале января китайский город Ухань, где и началась эпидемия.

О первых заболевших стало известно в конце 2019 года. На данный момент новым типом пневмонии заражено более четырех тысяч человек по всему миру, а количество погибших от нового вируса перевалило за сотню.

Читайте также

Павелко Анастасия

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика