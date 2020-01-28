В Госдуме рассказали о возможности запрета на въезд в Россию китайским фанатам во время ЧЕ

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил о необходимости ужесточения мер пропуска футбольных фанатов на территорию страны во время чемпионата Европы, если эпидемия коронавируса не стихнет. Три матча группового этапа ЧЕ пройдут в Санкт-Петербурге 13, 17 и 22 июня.
"Сейчас ситуация крайне опасная, – рассказал депутат Москве 24. – И если ничего не изменится, то я считаю, что нужно будет ужесточить контроль пропуска фанатов на территорию страны (для посещения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. – Прим. ред.) вплоть до запрета на въезд в страну болельщиков из Китая и других граждан, которые могут быть носителями этого вируса".
По словам Морозова, как минимум будет необходимо усилить пропускной контроль в российских аэропортах. Кроме того, авиакомпании, осуществляющие международную перевозку, должны будут проверять своих пассажиров на территории других стран.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сомневается, что понадобится какое-либо ужесточение пропускного контроля.
"Еще есть время понять, может, процесс пойдет на затухание. Кроме того, что по визам, что по паспорту болельщика – все равно на границе досматривают всех одинаково. Если эпидемия не утихнет, будет проверка так и так с помощью термодатчиков, а также тщательный осмотр в подозрительных случаях", – рассказал сенатор Москве 24.
Джабаров добавил, что о каких-либо изменениях в регламенте пропуска футбольных фанатов стоит говорить только в том случае, если коронавирус примет размеры пандемии.
Туроператоры РФ приостановили прием туристов из Китая
Ранее власти Китая заявили о первом случае смерти от коронавируса в Пекине. Жертвой стал 50-летний мужчина, который посетил в начале января китайский город Ухань, где и началась эпидемия.
О первых заболевших стало известно в конце 2019 года. На данный момент новым типом пневмонии заражено более четырех тысяч человек по всему миру, а количество погибших от нового вируса перевалило за сотню.
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