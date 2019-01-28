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16:00

Легкоатлетов Киселева и Минаева дисквалифицировали на четыре года

спорт

16:00

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Нарушивших Общероссийские антидопинговые правила легкоатлетов Алексея Киселева и Василия Минаева дисквалифицировали на четыре года. Об этом сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

В крови спортсменов обнаружили мельдоний. Решение, по данным ВФЛА, было принято на основании заключения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.

Отмечается, что дисквалификация хабаровчанина Киселева начинается с 27 августа 2018 года, когда он был временно отстранен от соревнований. А красноярец Минаев дисквалифицирован с 22 августа 2018 года.

Кроме того, результаты, достигнутые Киселевым на первенстве Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике, будут аннулированы. Такая же участь ждет достижения Минаева на Сибирском международном марафоне в Омске.

В конце января Спортивный арбитражный суд должен обнародовать мотивировочную часть решений по делам российских спортсменов и тренеров, которые подавали апелляции на решение МОК. Прежде 28 россиян, которых подозревали в применении допинга во время Игр в Сочи, были оправданы. Кроме того, CAS частично удовлетворил апелляции 12 спортсменов.

спорт

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