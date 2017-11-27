"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Московский "Спартак" одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 3:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

В следующем туре "Спартак" 1 декабря в гостях сыграет с тульским "Арсеналом", "Зенит" на следующий день примет екатеринбургский "Урал".

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу. "Спартак" вышел в четвертьфинал Кубка России впервые с 2011 года. Действующим обладателем трофея является московский "Локомотив".