Умер первый президент футбольного клуба ЦСКА Мурашко

Фото: pfc-cska.com

Начальник команды и первый президент футбольного клуба ЦСКА Виктор Мурашко скончался. Об этом сообщила пресс‑служба московского клуба у себя в телеграм-канале.

Мурашко скончался на 88‑м году жизни. Прощание с ним состоится 29 сентября в 12:00 в соборе Всемилостивого Спаса Скорбя.

Виктор Мурашко являлся старшим тренером (начальником) армейцев с 1986 по 1989 год. После этого с 1991 по 1994 год он был президентом ПФК ЦСКА. Вместе с ним клуб стал обладателем Кубка СССР в сезоне 1990/91, а также выиграл чемпионат СССР в 1991 году.