Москва онлайн покажет экстремальное шоу на гидрофлай-фестивале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

28 июля зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят выступление спортсменов на гидрофлай-фестивале, который пройдет в парке культуры и отдыха "Измайлово".

В выступлении примут участие более 20 спортсменов из 10 регионов страны. Зрители увидят полеты над водой действующего чемпиона России Алексея Мишустина и чемпионки мира Валерии Вершининой. Дополнит захватывающие трюки световое шоу.

Смотрите прямую трансляцию 28 июля в 21:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.