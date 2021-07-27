Москва онлайн покажет тренировку женской команды по регби клуба ЦСКА

15:14
Фото: vk.com/cska_rugby
28 июля зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят тренировку женской команды по регби клуба ЦСКА. Наш корреспондент пообщается со спортсменками и главным тренером сборной Александром Алексеенко, который расскажет о подготовке команды к крупным соревнованиям, их распорядке дня и питании.
Женская команда возникла в 2016 году. Первые годы девушки выступали на региональных соревнованиях в столице. В сезоне-2020/21 коллектив дебютировал в высшем дивизионе чемпионата РФ по регби-7. Клуб ЦСКА одержал победу в шести из семи туров и стал чемпионом России по олимпийской дисциплине регби-7, обыграв в финальном матче регбийный клуб "ВВА-Подмосковье" со счетом 15:0.
Смотрите прямую трансляцию 28 июля в 14:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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