IAAF отказалась восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики

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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации, сообщает ТАСС.

"ВФЛА сделала заметный прогресс в работе по восстановлению, в некоторых аспектах она превзошла наши ожидания. Для полного восстановления нужно добиться еще большего прогресса", – завил глава рабочей группы Руне Андерсен.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в ноябре 2015 года. Поводом стало расследование, проведенное комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской легкой атлетике.

В феврале совет IAAF постановил, что вернет ВФЛА прежний статус только после того, как будет восстановлено в своих правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Сейчас российские атлеты могут участвовать в международных соревнованиях только под нейтральным флагом.