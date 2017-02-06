Российские легкоатлеты не смогут выступить на ЧМ-2017 под национальным флагом

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Российские легкоатлеты не смогут выступить на ЧМ-2017, который пройдет в августе этого года в Лондоне, под национальным флагом. Об этом сказал Руне Андерсен, глава специальной рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая занимается вопросом восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает ТАСС.

Заслушав доклад рабочей группы, участники заседания Совета IAAF вынесли резолюцию, что если все пойдет в соответствии с планом, то полное восстановление российских спортсменов произойдет в ноябре 2017 года. До этого времени они смогут в индивидуальном порядке принимать участие в международных состязаниях только под нейтральным флагом.

Андерсен также отметил, что восстановление ВФЛА напрямую зависит от процесса приведения Российского антидопингового агентства в соответствие с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Этот процесс должен завершиться в ноябре этого года.

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) летом 2016 года представила доклад, в котором обвинила Россию в подменах допинг-проб на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Сочи – 2014 и чемпионат мира по легкой атлетике в Москве – 2013. По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год и привела к признанию чистыми 643 положительных допинг-тестов. Глава WADA Ричард Макларен заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами, также в этом деле участвовала ФСБ. В результате на Играх – 2016 сборную Россию по тяжелой атлетике дисквалифицировали в полном составе, а в соревнованиях по легкой атлетике разрешили принимать участие только прыгунье в длину Дарье Клишиной, которая тренируется в США. Затем Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России в полном составе от участия в Играх в Рио. Решение также было принято на основании доклада Ричарда Макларена. В декабре 2016 года МОК продлил санкции в отношении России. Согласно им, организация не поддерживает любые спортивные мероприятия на территории страны. Более того, организация призывает все федерации олимпийских зимних видов спорта заморозить подготовку к основным спортивным состязаниям в России, в том числе к чемпионатам мира и Кубкам мира. Кроме того, WADA представило очередную часть доклада о применении допинга российскими спортсменами. Как утверждают авторы доклада, в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысячи атлетов РФ. При этом, СМИ сообщили, что WADA направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в применении допинга. Скандал с допингом уже стоил России чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи. Турнир был перенесен в немецкий Кенигзее. Кроме того, Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9–12 марта 2017 года. Существуют у сборной России проблемы и в лыжных гонках. От соревнований уже отстранены несколько лыжников, включая олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова.

