РФС подписал новый контракт с главным тренером сборной России Черчесовым

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Российский футбольный союз (РФС) подписал новый контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Об этом передает ТАСС.

"Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления на аналогичный срок", – сообщила пресс-служба организации.

РФС объявил о подписании нового контракта со Станиславом Черчесовым



После ЧМ-2018 главного тренера российской команды номинировали на звание тренера года FIFA в этом году. Победителя объявят 24 сентября в Лондоне.

Ранее гендиректор союза Александр Алаев заявил, что контракт с Черчесовым продлят в ближайшее время. По его словам, бюджет тренерского штаба сборной России составит 2,5 миллиона евро.

Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. На ЧМ-2018 команда под его руководством впервые в истории дошла до 1/4 финала.

Следующая игра национальной сборной состоится 7 сентября. Российские футболисты встретятся в товарищеском матче с командой Турции.