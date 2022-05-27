Москва онлайн покажет шоу вейкбордистов в парке "Сокольники"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

28 мая в парке "Сокольники" откроется вейк-площадка для любителей активного отдыха. В прямом эфире Москвы онлайн вы увидите зрелищное PRO SHOW, на котором выступят спортсмены-экстремалы.

По словам организаторов, новая площадка (4-й Лучевой просек, 1-й Путяевский пруд) может стать точкой притяжения горожан: помимо тренировок на вейке, планируются занятия йогой и фитнесом, тренировки на сап-бордах и многое другое.

Смотрите прямую трансляцию 28 мая в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.