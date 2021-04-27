РФС оставил в силе решение обязать "Локомотив" сыграть на нейтральном поле

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) обязать московский "Локомотив" сыграть одни домашний матч на нейтральном поле. Об этом сообщает РИА Новости.

"Железнодорожникам" потребуется организовать изначально домашнюю игру на поле в другом городе. В таком положении "Локомотив" проведет матч 29-го тура Российской Премьер-лиги против московского "Динамо".

Ранее КДК РФС также оштрафовал клуб на 300 тысяч рублей. Решение о взыскании и игре на нейтральном поле было принято после действий начальника команды Станислава Сухины. Специалист до и после матча со "Спартаком" посещал судейскую комнату, что запрещено правилами.