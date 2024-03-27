Москва онлайн покажет выступления экстремалов на фестивале "Прорыв"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

30 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступления спортсменов на XVII фестивале экстремальных видов спорта "Прорыв".

Вас ждут мотофристайл, фристайл на снегоходах, Big Air, дрифт, стантрайдинг и шоу каскадеров.

Хедлайнерами фестиваля станут один из основателей российского мотофристайла Алексей Колесников и шведская звезда снегоходного фристайла, двукратный вице-чемпион серии RDS GP и победитель DRIFT GAMES Никита Шиков.

Смотрите прямую трансляцию 30 марта в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.