Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу Герман Зонин

Фото: ТАСС/Валишвили Владимир, Киквадзе Гиви

На 96-м году ушел из жизни бывший главный тренер "Зари" и сборной СССР Герман Зонин. Об этом сообщили в телеграм-канале Российского футбольного союза.

"Легендарный советский футболист и тренер ушел из жизни в возрасте 95 лет. РФС выражает соболезнования родным и близким Германа Семеновича", – заявили в РФС.

Зонин играл на позициях защитника и полузащитника за "Динамо" из Ленинграда и "Трудовые резервы".

В 1972 году он привел к победе в чемпионате СССР "Зарю", после чего провел три матча в должности главного тренера сборной СССР.