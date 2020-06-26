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Спорт

18:42

Гришин отказался называть ЦСКА молодой командой

спорт

Фото: wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 3.0

Бывший главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин не согласился с мнением, что состав армейцев слишком молодой, из-за чего команда нестабильно выступает в этом сезоне.

"Люди играют в Премьер-лиге по три года. Давным-давно пора обрести стабильность. Одно дело, если бы они проводили вместе первый сезон", – цитирует специалиста RT.

Он отметил, что молодым в составе можно считать только Вадима Карпова. При этом Гришин отметил, что таких провалов у ЦСКА не было на протяжении полутора лет.

Гришин признал, что молодые футболисты армейцев в этом сезоне перестали прогрессировать.

"За примерами далеко ходить не надо. В прошлом сезоне РПЛ Федор Чалов забил 15 мячей, в этом – пять. Возможно, дают о себе знать некие психологические проблемы", – пояснил он.

Тренер отметил, что если команда не выигрывает с ноября, то, вероятно, она "угодила в пике".

Ранее стало известно, что матч 24-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Краснодаром" не состоится из-за случаев заражения коронавирусом в оренбургской команде.

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