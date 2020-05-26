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Спорт

14:54

В Москве запустят турнир по Киперболу

спорт город

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Новый вид спорта – Кипербол – опробуют в Москве по инициативе вратаря футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева и его фонда "Страна футбола". Об этом сообщает Информационный центр правительства столицы.

"Целью Кипербола является популяризация среди молодого поколения достижений наших выдающихся вратарей, сохранение преемственности традиций отечественной вратарской школы и выявление новых талантов", – рассказал спортсмен.

Регламент нового турнира подразумевает игру в два тайма по 15 минут чистого времени и ограничение на время владения мячом. В финале игры команды сыграют в серию из пяти послематчевых пенальти.

Первое подобное соревнование запланировано на период после снятия коронавирусных ограничений в Москве. Вследствие этого, окончательная дата старта пока не утверждена.

Игорь Акинфеев дебютировал в составе ЦСКА в 2003 году. В составе "армейцев" он стал 6-кратным победителем чемпионата страны, 6-кратным обладателем Кубка России, 7-кратным триумфатором Суперкубка России, а также завоевал Кубок Уефа.

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