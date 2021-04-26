Скончалась трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс

Фото: ТАСС/Валентин Мастюков
На 84-м году жизни скончалась трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта СССР Тамара Натановна Пресс. Об этом сообщается на сайте Минспорта России.
"Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Тамары Натановны", – говорится в сообщении.
Причины смерти не уточняются.
Легкой атлетикой Тамара Пресс начала заниматься в детстве, когда с матерью и сестрой находилась в эвакуации в Самарканде в годы войны. После Победы семья переехала в Петербург, где Пресс поступила в легкоатлетическую школу Виктора Алексеева.
Спортсменка завоевала золотую медаль в толкании ядра и серебряную награду в метании диска на Олимпиаде 1960 года в Риме, а на Играх 1964 года в Токио выиграла олимпийское золото в обеих дисциплинах.
Также Пресс является трехкратной чемпионкой Европы и многократной чемпионкой СССР в метании диска и толкании ядра.
Завершив спортивную карьеру, Тамара Пресс занялась тренерской и научной деятельностью, а также руководила попечительским советом Современного музея спорта в Москве.
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