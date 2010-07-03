UEFA открыл дело из-за расистских песен болельщиков сборной Черногории

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UEFA открыл дисциплинарное дело против сборной Черногории за поведение болельщиков, распевавших песни оскорбительного характера на почве расизма, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в отборочном матче Евро-2020 с командой Англии, прошедшем в Подгорице в воскресенье и завершившимся победой англичан – 5:1.

На действия болельщиков обратил внимание полузащитник англичан Рахим Стерлинг. Позже он забил гол, отпраздновав взятие ворот жестом с закрытыми ушами.

Применить санкции к команде Черногории уже после игры потребовал главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт.

Ранее UEFA призвали расследовать инцидент с возвращением на поле футболиста сборной Швейцарии Фабиана Шера, после того как тот потерял сознание во время игры.