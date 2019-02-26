ЦСКА разгромил "Витязь" в матче первого раунда Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

ЦСКА одержал победу над подмосковным "Витязем" в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

В составе москвичей отличились Михаил Григоренко (на 35–й минуте), Максим Шалунов (36), Константин Окулов (45) и Андрей Светлаков (60).

Второй матч серии до четырех побед пройдет в Москве в четверг, 28 февраля.