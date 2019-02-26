Биатлонистку сборной России могут дисквалифицировать за пропуск допинг-тестов

Биатлонистка сборной России Маргарита Васильева может быть дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Она пропустила три подряд внесоревновательных теста на допинг. Согласно правилам антидопингового кодекса, наказанием за это является отстранение до двух лет.
27-летняя спортсменка была кандидатом на поездку на чемпионат мира, который пройдет в Швеции с 7 по 17 марта, и занимает четвертое место среди россиянок в зачете Кубка мира.
В то же время Васильева написала объяснительное письмо в адрес антидопингового координатора Международного союза биатлонистов (IBU), в котором попросила не наказывать ее, передает ТАСС.
Третье предупреждение за пропуск допинг-теста у Васильевой появился, когда она полетела на этап Кубка мира в Америку, однако допинг-офицеры почему-то прилетели в Красноярск.
Биатлонистка заявила, что из-за перелетов и смены часовых поясов ошиблась в составлении маршрута передвижений. По ее словам, 3 февраля она вылетела из Красноярска в Москву, откуда в тот же день отправилась в США, а 4 февраля прилетела на соревнования в канадский Калгари.
17 февраля российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, после чего был дисквалифицирован.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.