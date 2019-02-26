Биатлонистку сборной России могут дисквалифицировать за пропуск допинг-тестов

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Биатлонистка сборной России Маргарита Васильева может быть дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Она пропустила три подряд внесоревновательных теста на допинг. Согласно правилам антидопингового кодекса, наказанием за это является отстранение до двух лет.

27-летняя спортсменка была кандидатом на поездку на чемпионат мира, который пройдет в Швеции с 7 по 17 марта, и занимает четвертое место среди россиянок в зачете Кубка мира.

В то же время Васильева написала объяснительное письмо в адрес антидопингового координатора Международного союза биатлонистов (IBU), в котором попросила не наказывать ее, передает ТАСС.

Третье предупреждение за пропуск допинг-теста у Васильевой появился, когда она полетела на этап Кубка мира в Америку, однако допинг-офицеры почему-то прилетели в Красноярск.

Биатлонистка заявила, что из-за перелетов и смены часовых поясов ошиблась в составлении маршрута передвижений. По ее словам, 3 февраля она вылетела из Красноярска в Москву, откуда в тот же день отправилась в США, а 4 февраля прилетела на соревнования в канадский Калгари.

17 февраля российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, после чего был дисквалифицирован.