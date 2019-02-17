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08:00

Российский биатлонист опоздал на гонку

спорт

08:00

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Фото: AP/TASS/Petr David Josek

Российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Спортсмен должен был стартовать 15-м, через 1 минуту 7 секунд после лидера. Однако в нужное время он не пришел на старт и был дисквалифицирован.

"О чем думал Гараничев – о шопинге, что ли?" – сказал комментатор Дмитрий Губерниев в эфире "Матч ТВ". Тренер сборной России Сергей Белозеров заявил, что инцидент заслуживает порицания.

Сам спортсмен на своей странице в Instagram извинился и сказал, что с ним "ничего не случилось", "просто опоздал на старт", передает "Комсомольская правда".

Первым к финишу пришел француз Кентен Фийон Майе, второе место занял норвежец Ветле Шоста Кристиансен, третье – другой французский биатлонист Симон Детье.

13 января на Кубке мира в немецком Оберхофе россияне одержали победы в мужской и женской эстафетных гонках. Это первая победа для сборной в рамках одного этапа соревнований за 13 лет.

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