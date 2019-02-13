IBU не утвердил спонсорский контракт СБР на 100 миллионов рублей

Международный союз биатлонистов (IBU) не утвердил спонсорское соглашение Союза биатлонистов России (СБР) с онлайн-СМИ на сумму 100 миллионов рублей. Об этом сообщил первый вице-президент по работе с региональными организациями, член правления СБР Алексей Нуждов.
"Ничего противоправного или противоречащего конституции или нормативным документам IBU в этом договоре не было", – отметил он, передает РИА Новости.
В письме, которое президент СБР Владимир Драчев отправил главе IBU Олле Далину, утверждается, что Мартин Кухенмайстер, занимавший в момент подписания договора пост исполняющего обязанности генерального секретаря IBU, сообщил, что международная организация считает предполагаемого спонсора СБР букмекерской конторой, хотя это онлайн-СМИ.
В декабре 2018 года представители Союза биатлонистов России (СБР) и IBU встретились в Москве. На встрече, которая длилась более четырех часов, обсуждались вопросы восстановления статуса российской организации в международной.
Осенью 2018 года IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России. Таким образом, он до сих пор остается временным членом организации. Россия, по-прежнему, лишена права голоса на конгрессе, а также возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации, а также проводить международные соревнования по биатлону.
СБР был понижен в декабре 2017 года из-за многочисленных антидопинговых нарушений российских спортсменов.
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