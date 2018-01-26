"Русского дома" на ОИ-2018 не будет – ОКР

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"Русского дома" на Олимпийских играх в Пхенчхане не будет. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, передает "Р-Спорт".

Жуков пояснил, почему в ОКР отказались от идеи открыть "Русский дом" на ОИ-2018.

"Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать", – рассказал президент ОКР. "А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит", – подытожил он.

Вместе с тем, Жуков не исключил, что созданием "Русского дома" в Пхенчхане займется другая организация.

Отмечается, что "Русского дома" может не быть на Олимпиаде впервые с 1994 года.