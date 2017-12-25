В РФС рассказали о погашении всех долгов организации

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Российский футбольный союз (РФС) вышел в ноль по долгам в 2017 году, рассказал вице-президент организации Сергей Анохин.
"Один из самых главных вопросов, которые обсуждались на исполкоме — Российский футбольный союз (РФС) наконец-то вышел в ноль по долгам. Это показатель того, что в будущем у РФС будет прибыль", – цитирует Анохина "Газета.ру".
Вице-президент отметил, что союз выбрал "правильную стратегию и правильных людей".
В 2017 году доходы организации составили чуть более трех миллиардов рублей, расходы – около 2 миллиардов.
Ранее стало известно, что вице-премьер РФ Виталий Мутко на шесть месяцев приостановил деятельность на посту президента РФС. Исполняющим обязанности главы организации назначен генеральный директор РФС Александр Алаев.
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