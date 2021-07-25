Российская рапиристка Дериглазова завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российская рапиристка Инна Дериглазова стала обладателем серебряной медали на Олимпиаде. Об этом сообщает РИА Новости.

В решающем матче Дериглазова проиграла американке Ли Кифер со счетом 13:15.

"Очень расстроена, вы не представляете как. Ни о чем не успевала думать во время боя, старалась разыгрывать каждое очко", – отметила Дериглазова.

Рапиристка добавила, что рассчитывала на золотую награду. При этом спортсменка призналась, что "каждая медаль по-своему дорога".

Ранее бронзу в той же дисциплине завоевала рапиристка Лариса Коробейникова. Ее встреча против итальянки Аличи Вольпи завершилась со счетом 15:14.