Москва онлайн покажет костюмированную SUP-регату на Москве-реке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

28 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть костюмированную SUP-регату в рамках фестиваля "Рыбная неделя". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками и узнает, как они шили костюмы и готовились к мероприятию.

Участники должны будут преодолеть 6-километровый маршрут от Озерковской набережной, 54, до памятника Петру I и обратно.

Любители сапсерфинга смогут побороться за победу в одной из следующих номинаций: "Лучший костюм", "Лучшее оформление доски", "Мисс SUP" и "Лучший экипаж с питомцем".

Смотрите прямую трансляцию 28 мая в 09:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.