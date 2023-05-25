17:19События
Москва онлайн покажет костюмированную SUP-регату на Москве-реке
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
28 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть костюмированную SUP-регату в рамках фестиваля "Рыбная неделя". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками и узнает, как они шили костюмы и готовились к мероприятию.
Участники должны будут преодолеть 6-километровый маршрут от Озерковской набережной, 54, до памятника Петру I и обратно.
Любители сапсерфинга смогут побороться за победу в одной из следующих номинаций: "Лучший костюм", "Лучшее оформление доски", "Мисс SUP" и "Лучший экипаж с питомцем".
Смотрите прямую трансляцию 28 мая в 09:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.