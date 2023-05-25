Москва онлайн покажет первый день турнира по конкуру BitRiver Cup

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

26 мая, в пятницу, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть турнир по конкуру BitRiver Cup, который состоится на выводном круге Центра национальных конных традиций ВДНХ.

В этом году в турнире примут участие около 50 конкуристов со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Состязания будут продолжаться три дня. В соревнованиях предусмотрены девять маршрутов – по четыре на каждый день. В прямом эфире вы увидите первый день турнира.

Корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова расскажет вам о мероприятии и пообщается с участниками и организаторами.

Смотрите прямую трансляцию 26 мая в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.